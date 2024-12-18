Şam Havalimanı bugün açılıyor: İlk uçuş Halep'e
Suriye'de muhaliflerin Şam'a ilerleyişiyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı bugün açılacak. Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşeceğini söyledi. Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.
Suriye’de HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin başkent Şam’a başlattığı operasyonlar nedeniyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı yeniden açılıyor.
Havalimanından ilk uçuşun bugün ülke içinde yapılacağı öğrenildi.
Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşeceğini söyledi. Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.
8 Aralık'ta kapanmıştı
Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki mühalif gruplar, 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirmişti.
Şam Havalimanı, o günden bu yana kapalıydı.