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Şam seferlerini başlatan hava yollarına biri daha eklendi

Ürdün Kraliyet Hava Yolları, 13 yıllık bir aradan sonra 31 Ocak'tan itibaren Suriye'ye uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Açıklamada, başkent Amman'dan Şam'a haftada 4 kez sefer düzenleneceği belirtildi.

AA
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Ürdün Kraliyet Hava Yolları, 31 Ocak 2025'ten itibaren Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların yeniden başlayacağı kaydedildi.

Şirket yetkilileri her hafta Amman'dan Şam'a 4 kez sefer düzenleneceği belirtildi.

Değişim talebiyle 2011 yılında başlayan protestolara Suriye rejiminin silahla müdahale etmesi nedeniyle 2012 yılında birçok havayolu şirketi Şam'a uçuşlarını durdurmuştu.