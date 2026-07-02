Şam'da kafede patlama: Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi Hamidiye Çarşısı'na ulaşımı sağlayan güzergâhta bulunan bir kafede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergâh üzerindeki bir kafede şiddetli bir patlama meydana geldi.
Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında hizmet veren kafenin giriş kısmında yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın etkisiyle kafenin zarar gördüğü, olay yerinde ise çok sayıda yaralının bulunduğu görüldü.
Suriye makamları, patlamanın çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.