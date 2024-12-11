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Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren muhaliflerin başkent Şam'da ilan ettiği gece sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle kaldırıldı. Bugünden itibaren Suriyeliler Şam'da akşam 16:00'dan sonra da sokağa çıkmaya başladı.

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Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren muhalifler, başkent Şam'da uygulanan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Suriye Haber Ajansı (SANA), askeri operasyonlar yönetiminin Şam'da 'halkın can ve mal güvenliği ile kamu mallarının korunması' amacıyla uygulamaya koyduğu yasağa son verdiğini bildirdi.

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Buna göre akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı artık uygulanmayacak. Yasak 8 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

 

 