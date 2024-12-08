Şam'da tarihi görüntü: Başbakan hükümeti devretmeye böyle gitti

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, eli silahlı muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ile çökerken, rejimin lideri Beşar Esad kayıplara karıştı. Suriye devlet televizyonu Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.

Evinden böyle alındı

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali ise görevi geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Celali'nin evine giden silahlı grup, eski Başbakanı yönetimi 'Askeri Operasyonlar İdaresi'ne devretmesi için Şam'daki bir otele götürdü. Celali'nin o anları sosyal medyada gündem oldu.

'Suriye'den ayrılmayacağım'

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi-El Celali, “Bu sabah iktidarı devretmeye hazır olarak Bakanlar Kurulu'nda olacağım. Suriye'den ayrılmayacağım. Suriye halkının seçeceği her türlü lidere razı geleceğiz.” demişti.

Serbest seçim önerisi

El Celali'nin Reuters'a verdiği son röportaja göre eski Başbakan ülkede serbest seçim yapılmasını önerdi. Ayrıca geçiş dönemiyle ilgili isyancı komutan Ebu Muhammed el-Colani ile de temas halinde olduğunu belirtti.

Beşar Esad nerede?

Beşar Esad'la son görüşmesinin "dün akşam" olduğunu belirten Celali, Esad'ın şu an nerede olduğunu ise bilmediğini söylediği öğrenildi.