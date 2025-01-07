Şam'dan Esad sonrası ilk uluslararası uçuş BAE'ye

Suriye'de Beşar Esad rejiminin ardından 18 Aralık 2024'te Şam-Halep seferi yapılan Şam Havalimanı'ndan ilk uçuş bugün gerçekleştirildi.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine yapmak üzere başkent Şam'dan havalandı. Havalimanının yeniden uluslararası seferlere açılışı, büyük ilgiyle takip edildi.

Doha'ya da gidecek

Şam Havalimanı Müdürü Enis Falluh, bugün Katar Hava Yollarının Doha-Şam seferinin düzenleneceğini belirterek, "Seferlerin artması konusunda ümitliyiz. Seferlerin güvenli biçimde yapılması için imkanlarımız dahilinde havalimanında hazırlıklarımızı tamamladık. Uçakları karşılamak için hazırız." dedi.

Halihazırda havalimanında 140-150 yolcunun olduğunu kaydeden Falluh, çok sayıda şirketin bu havalimanını kullanmak için yeni anlaşmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Dünyaya açılacak

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam ve Halep havalimanlarının uçuşlara açılmasına ilişkin, "Ortaklarımızın yardımıyla bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.