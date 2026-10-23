Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı, evine hırsız girdi: Ünlü futbolcuya büyük şok
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildikleri maç sırasında hırsızlık şoku yaşadı. Fernandes'in ailesinin bulunmadığı eve giren üç şüpheli, çok sayıda eşyayı çaldı. Cheshire Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.
Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.
Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.