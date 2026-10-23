Google Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı, evine hırsız girdi: Ünlü futbolcuya büyük şok

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildikleri maç sırasında hırsızlık şoku yaşadı. Fernandes'in ailesinin bulunmadığı eve giren üç şüpheli, çok sayıda eşyayı çaldı. Cheshire Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı, evine hırsız girdi: Ünlü futbolcuya büyük şok

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

Avrupa'da Türk takımlarının kârlı haftası: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiAvrupa'da Türk takımlarının kârlı haftası: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiSpor
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar