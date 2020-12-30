Samsung Electronics fiili yöneticisi hakkında 9 yıl hapis istemi

Yonhap haber ajansı haberine göre, Güney Kore savcıları, ülkenin işletmelerinin Samsung veya Samsung olmayan olarak ayrıldığını belirterek, şirketin gücünün çok büyük olduğunu ve bu yüzden de şirketin yolsuzluğa karşı sıkı bir duruş sergilemesi gerektiğini savunuyorlar ve bunun sonucunda hakkında rüşvet iddiaları olan Samsung Electronics varisi ve fiili yöneticisi olan Lee Jae-yong hakkında 9 yıl hapis isteminde bulundular.

Samsung Electronics varisi ve fiili yöneticisi olan Lee Jae-yong, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yardımcısı Choi Soon-sil'e, ölen Samsung Başkanı Lee Kun-he'nin yerine geçtikten sonra hükümet desteği sağlamak için rüşvet vermekten suçlu bulundu.

Yapılan ilk duruşmanın ardından, Lee Jae-yong beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak ceza 2018'de ertelenmiş, ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi Ağustos 2019'da kararı bozarak yeniden yargılamaya başlamıştı.