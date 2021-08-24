Samsung'dan robot ve çip için 206 milyar dolar yatırım

Samsung Group, biyofarmasötik ilaç, yapay zeka, çip ve robot üretimi alanlarında faaliyetlerini büyütmek için gelecek 3 yılda 240 trilyon yuan (206 milyar dolar) yatırım yapacak.

Samsung Electronics yaptığı açıklamada, 2023'e kadar yapılacak yatırımlar Samsung Grubu'nun çip üretimi gibi önemli bir sektörde liderliğini güçlendirmesine, robot üretimi ve yeni nesil telekomunikasyon alanlarında büyüme fırsatlarını değerlendirmesini yardım edecek.

Açıklanan bu yatırım planında, ABD'de yeni bir çip fabrikası kurmak için yapılacağı duyurulan 17 milyar dolar yatırım yer alım almadığı belirtilmedi.