Samsung'un faaliyet kârı düştü

Samsung Electronics, çeyrek geliri ve faaliyet kârı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, belirtilen dönemde gelirlerin beklenenden daha iyi olmasına rağmen, faaliyet kârı çip segmentindeki yüksek Ar-Ge harcamaları nedeniyle önceki üç aya göre keskin bir düşüş gösterdi.

Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarken, faaliyet karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 130 artış gösterdi. Ancak, çeyrek bazında karşılaştırıldığında harcamalarındaki artış nedeniyle faaliyet kârı yaklaşık yüzde 30 düşerken, gelir de yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Analistlerin tahminleri

Samsung'un dördüncü çeyrek sonuçları, analistlerin tahminleri ile karşılaştırıldığında, gelirler 75,4 milyar Kore wonu olan beklentilerin üzerinde 75,8 kimlar KRW oldu. Faaliyet kârı ise 6,8 milyar KRW olan beklentileri ıskalayarak 6,5 milyar KRW seviyesinde gerçekleşti.

Samsung yaptığı açıklamada, "Dördüncü çeyrek geliri ve faaliyet kârı çeyrek bazda azalmasına rağmen, yıllık gelir sadece 2022'de geçilerek rekor düzeyde ikinci en yüksek seviyeye ulaştı" dedi.

"Kazançlar sınırlı olabilir"

2024 yılının tamamında Samsung 300,9 trilyon KRW gelir ve 32,7 trilyon KRW faaliyet kârı elde etti. 2023 yılında 258,94 trilyon KRW yıllık gelir ve 6,57 trilyon KRW faaliyet kârı elde etmişti.

İçinde bulunduğumuz çeyrek için Samsung, yarı iletken işindeki zayıflık nedeniyle kazançların sınırlı olabileceğini ancak, yapay zekâlı akıllı telefonlar ve diğer premium cihazlar aracılığıyla büyümeyi sürdüreceğini söyledi.

Şirket, 2025 yılı için bir bütün olarak yapay zekâ alanındaki teknolojik ve ürün avantajlarını geliştirmeyi, yüksek katma değerli ürünlere yönelik gelecekteki talebi karşılamaya devam etmeyi ve premium segmentlerde satış büyümesini sürdürmeyi planlıyor.