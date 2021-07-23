"Samuray İlhan" Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ev sahibi Japonya'da bir grup sanatçı, Japon kültürünü tanıtmak için rakip ülkelerden olimpiyatlara katılan sporcuları samuray karakterleri olarak yorumladı.

Tokyo 2020 olimpiyatları katılımcılarını samuraylar olarak yorumlayan projenin yaratıcısı Kamaya Yamamoto, çizimlerin altında yatan motivasyonlarını " Herkesin geleneksel Japon kültürünü tanımasını istiyoruz ve bunu Japonya'ya özgü olan Samurayları kullanarak yapmak istedik" söyleriyle anlattı.

Çizimlerin, ülkelerin bayraklarının anlamlarını ve tarihlerini ve kültürlerini araştırarak yapıldığını söyleyen Kamaya, "Böylece farklı ülkeler birbirlerini daha yakından tanıyabilecek" dedi.

Anime stilinde çizilmiş çizimlerinin yanlarında, karakterlerin kişilikleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında da kısa bir açıklama bulunuyor.

'İlhan' ismi verilen Türk karakterin biyografisinde, "Kızıl zırhlı bir savaşçı. Osmanlı İmparatorluğu geleneğini miras alan genç bir adam. Osmanlı kanıyla gurur duyuyor ve çok onurlu" ifadeleri yer alıyor.

İlhan'ın hobileri arasında 'hamama gitmek' yer alırken, özel yeteneği 'kebap yapmak', zayıf noktası ise 'bekletilmek' olarak belirtildi.