San Francisco Fed Başkanı Daly: Faiz indirimleri devam edebilir

Mary Daly, Fed’in son faiz indirimini iş gücü piyasasına destek sağlayan bir “sigorta” olarak nitelendirdi.

Utah Üniversitesi’nde konuşan Daly, “Faiz indirimleri bu yıl mı yoksa ilerleyen zamanlarda mı olur, söylemek zor. Ancak enflasyonu kontrol altında tutarken iş gücü piyasasına da destek vermek için politika ayarlamaları gerekli olacak” dedi.

“Resesyon ve Stagflasyon beklemiyorum”

Daly, ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini, stagflasyon riskinin de bulunmadığını vurguladı. Tarife kaynaklı olmayan enflasyonun yüzde 2,4–2,5 civarında olduğunu belirten Daly, bunun Fed’in yüzde 2’lik hedefine yakın olduğunu ifade etti. İş gücü piyasasının ne sert ne de zayıf olduğuna dikkat çeken Daly, “Sürdürülebilir ama daha fazla zayıflama istemem” dedi.

“Faiz kararı sigorta niteliğinde”

Faiz indiriminin, iş gücüne destek sağlamak amacıyla alınan bir sigorta olduğunu söyleyen Daly, “Ekonomi hâlâ para politikasıyla dizginlenmeli ama öncekinden daha az” değerlendirmesinde bulundu