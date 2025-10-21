Sanae Takaichi, Japonya’nın ilk kadın başbakanı oldu

Japonya’da tarihi bir dönemeç yaşandı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, parlamentoda yapılan oylamada çoğunluğu sağlayarak ülkenin ilk kadın başbakanı unvanını kazandı.

465 sandalyeli alt mecliste 237 oy alan Takaichi, en yakın rakibini geride bırakarak başbakan seçildi. Bu sonuçla birlikte, Takaichi’nin günün ilerleyen saatlerinde Japonya’nın 104. başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

Üst meclisten de onay bekleniyor

Japonya’da başbakanlık seçiminin ardından üst meclisin onay süreci formalite olarak görülüyor. Takaichi’nin bu süreci de sorunsuz tamamlayarak resmen göreve başlaması bekleniyor.

Takaichi, geçtiğimiz ay yapılan yerel seçimlerde alınan yenilgilerin ardından istifa eden eski Başbakan Shigeru Ishiba’nın koltuğunu devralacak.

Japonya’da kadın lider dönemi başlıyor

Sanae Takaichi’nin başbakan seçilmesi, Japonya siyaseti için önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Ülkede bugüne kadar hiç kadın başbakan görev yapmamıştı. Muhafazakâr çizgisiyle bilinen Takaichi’nin liderliğinde, Japonya’da hem iç politikada hem de uluslararası arenada yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.