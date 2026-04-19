Sanchez: Şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun

Sanchez, "Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği işgal ve soykırım çok büyük bir yalana dayanır. Peki şimdi İsrail’in Lübnan’a yönelik bombardımanı hangi gerekçeyle yapılıyor? ABD’nin İran’a yönelik müdahalesi hangi gerekçeyle yapılıyor?" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İspanya’nın Barselona kentinde Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan sol görüşlü liderleri bir araya getiren "Demokrasiyi Savunma Buluşması" adlı toplantının eş başkanlığını üstlendi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi isimlerin de katıldığı programda, aşırı sağa, göçmenlik karşıtlığına ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik eleştiriler yöneltti.

Avrupalı aşırı sağcı liderlerin göçmenliğe karşı İtalya’nın Milano kentinde bir araya geldiği süreçte gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında Sanchez, "Bugün İspanya’da yarım milyon göçmene yasal statü kazandıracak bir süreci onaylıyor ve ilerletiyoruz. Buna karşı çıkan sağ ve aşırı sağ kanata şunu söylemek istiyorum; İspanya, göçmenliğin kızıdır ve yabancı düşmanlığının anası olmayacaktır" dedi.

Aşırı sağın sesinin yüksek çıkmasının yükseliş değil çöküş döneminde olmasından kaynaklandığını savunan Sanchez, "İnsanlar, onların hiçbir projelerinin, hiçbir çözümlerinin olmadığını fark ediyor. Sadece nefret, içi boş sloganlar ve dünyaya sadece savaş, enflasyon, eşitsizlik ve toplumsal bölünme getiren yanlış politikalar uyguladılar. Dünyaya verdikleri tek şey bu" dedi.

İspanyol lider, "Adaletsizlik karşısında sessiz kalanlara yazıklar olsun. İşçileri sömürenlere, farklı olanları suçlu ilan edenlere, hakları pazarlık konusu yapanlara, elitlerin ayrıcalıklarını savunanlara, Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

BM’nin reforme edilmesi gerektiğini söyledi

Konuşmasında Birleşmiş Milletler’in (BM) reforme edilmesi gerektiği açıklamasında bulunan Sanchez, "Kurallara dayalı uluslararası düzene inanıyoruz. Ancak çok taraflı sistemin yenilenmesi gerekiyor. BM, ancak gerçekliği temsil ederse hayatta kalabilir" dedi.

Daha demokratik ve temsil oranı daha yüksek bir BM’nin gerekliliğine vurgu yapan İspanyol lider, "BM’nin yenilenmesinin zamanı geldi. Belki bir kadın tarafından yönetilmesinin de. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Sanchez, İsrail, ABD ve Rusya’yı kastederek, "Çok taraflı sisteme yönelik saldırılar ve güç kullanımının tehlikeli bir şekilde normalleştiğini görüyoruz" dedi.

Silva’dan İran ve Lübnan müdahalelerine tepki

Brezilya Devlet Başkanı Silva ise Latin Amerika ve Arap ülkelerine yönelik ötekileştiren söylemlere tepkisini koydu. Silva, "Ortadan kaldırmak istediklerimiz hakkında yalan söylemeyi bırakmamız gerekiyor. Latin Amerika, bir uyuşturucu kaçakçılığı dünyası olarak gösteriliyor. Arap dünyası ise bir terör dünyası olarak gösteriliyor. Peki bu dünyada kim iyi?" dedi.

Brezilyalı lider, "Irak’ın işgali bir yalan üzerine kuruldu. (Irak eski Cumhurbaşkanı) Saddam Hüseyin’in sözde sahip olduğu kitle imha silahları nerede? Asla bulunamadılar. Fransa ve İngiltere’nin Libya’daki müdahalesinin gerekçesi de tarihimizin o anında muazzam zarara yol açan başka bir yalandı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği işgal ve soykırım da çok büyük başka bir yalana dayanır. Peki şimdi İsrail’in Lübnan’a yönelik bombardımanı hangi gerekçeyle yapılıyor? Şimdi ABD’nin İran’a yönelik müdahalesi hangi gerekçeyle yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

Toplantı, İspanya ve Meksika ilişkilerinde yakınlaşmaya vesile oldu

İspanya'nın ikinci büyük kenti Barselona’daki buluşma, ilişkileri uzun süredir soğuk olan İspanya ve Meksika arasında da yakınlaşmaya vesile oldu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Barselona’ya varışında iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmadığını ve böyle bir şeyin "hiç olmadığını" söyledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirve, gelecek yıl Meksika’da gerçekleştirilecek.