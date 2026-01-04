SanDisk yönetim kurulunda üst düzey atama

Flash bellek ve depolama çözümleri alanında faaliyet gösteren SanDisk Corp, yönetim kurulunda üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Şirket, Alexander R. Bradley'in yönetim kurulu ile denetim komitesine dahil edildiğini duyurdu.

Bradley, 2008 yılında First Solar bünyesine katıldı ve 2016'dan bu yana şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) olarak görev yapıyor. First Solar'daki kariyeri boyunca hazine yönetimi ve proje finansmanından sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen Bradley, bu süreçte küresel ölçekte güneş enerjisi projelerinin finansmanı ve yapılandırılmasında aktif rol aldı.

HSBC'den yenilenebilir enerjiye uzanan kariyer

Bradley, First Solar öncesinde Londra ve New York'ta HSBC bünyesinde yatırım bankacılığı ve kaldıraçlı finansman alanlarında çalıştı. Enerji ve kamu hizmetleri sektörlerinde uzmanlaşan Bradley, yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan 8point3 Energy Partners'ın genel ortağında da yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bradley'in Edinburgh Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Nasdaq'ta işlem gören SanDisk, tüketici ve kurumsal müşterilere yönelik flash bellek ve gelişmiş depolama çözümleri geliştiriyor. Şirket, son finansal dönemde yaklaşık yüzde 11'lik büyüme kaydederek 7,78 milyar dolar gelir açıkladı.