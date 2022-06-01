Şanghay'daki COVID-19 karantinası sona erdi

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği COVID-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da, şehrin büyük bölümünde hayat normale döndü.

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, 1 Haziran itibarıyla şehirdeki tüm üretiminin ve hayatın normal düzende süreceği kaydedildi.

Nüfusu 25 milyonu aşan şehirde, son 14 günde topluluk içi yayılmanın görülmediği bölgelerdeki 22,5 milyon kişi için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Orta ve yüksek riskli bölgeler dışında tüm toplu taşıma hizmetleri ve kent içi ulaşım yeniden normale dönerken, vatandaşlardan kamusal alanlara ve toplu taşıma araçlarına erişebilmek için cep telefonlarındaki sağlık kodlarının yanı sıra son 72 saat içinde yapılmış COVID-19 testinin negatif sonucunu göstermeleri isteniyor.

Kentteki alışveriş merkezleri, süpermarketler, eczaneler, mağazalar, restoranlar ve diğer işletmeler faaliyetlerine normal şekilde devam ederken, kapalı alanda hizmet veren işletmelerin yüzde 75 kapasiteyle çalışmasına izin verilecek.

Öte yandan okullar yüz yüze eğitime aşamalı olarak başlayacak. Liselerin son iki sınıfı ile orta son sınıflara öncelik verilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, şehrin salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin kritik safhada olduğuna dikkati çekerek tüm vatandaşlardan anlayış, destek ve iş birliğini sürdürmelerini istedi.

Çin Komünist Partisinin Şanghay Şehir Komitesi de yayımladığı açıklamada, kent sakinlerine teşekkür ederek, salgın nedeniyle ortaya çıkan kayıpların kısa sürede telafi edilmesi için çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 5, göstermeyen 10 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi. Vakaların tamamı karantina bölgeleri içinde saptanırken topluluk içi yayılamaya rastlanmadı.

Mart ortasından bu yana etkili olan salgında toplam 626 bin 600 vaka görülürken 588 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Çin'in en büyük ihracat limanlarından birine ve kritik iş ve sanayi kollarına ev sahipliği yapan kentteki kapanma tüm ülke ekonomisini olumsuz etkilemişti

Tedbirlerin uygulandığı nisanda ülkede sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, mobil taksi seferleri, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik ve ihracat artış hızı azalmış, birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü COVID-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.