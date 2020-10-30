Sanofi ve GSK’dan COVAX’a 200 milyon doz aşı desteği

30 Ekim 2020

Sanofi ve GSK, COVID 19 aşılarının adil ve eşit küresel dağılımı hedefi ile yapılanan çok uluslu COVAX’ın resmi koordinatörü olan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ile niyet anlaşması imzaladı.

Niyet anlaşmasına göre Sanofi ve GSK, geliştirdikleri aşının düzenleyici otoriteler tarafından onaylanması durumunda, COVAX’a 200 milyon doz adjuvanlanmış rekombinant protein bazlı COVID-19 aşısı verecek.

Her iki şirket de bu anlaşma ile onaylı COVID-19 aşılarının COVAX inisiyatifine dahil olan tüm ülkelerde, ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde ulaşmasını sağlama hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Sanofi Pasteur İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Başkanı Thomas Triomphe, bu çaptaki küresel bir sağlık krizinin daha önce eşine rastlanmamış iş birlikleri ile ele alınması gerektiğini söyledi. "Taahhüdümüz, küresel halk sağlığı konusundaki önceliklerimizi ve uzun vadeli bakışımızı yansıtıyor" diyen Triomphe, geliştirdikleri COVID-19 aşılarının dünyanın her yerinde, yüksek risk altında olan herkes için erişilebilir olacağını vurguladı.

GSK Aşılar Bölümü Başkanı Roger Connor ise, "COVID-19 aşılarının geliştirilmesi üzerinde çalışmaya başladığımız ilk gün, GSK olarak bu aşıları dünyanın her yerinden insanlara ulaştırma sözü verdik. Bu alanda Sanofi ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. COVAX’a kaydolan ülkelere mümkün olan en kısa sürede sunmayı hedeflediğimiz protein bazlı aşımız, COVID-19'a karşı verilen küresel mücadeleye önemli bir katkı potansiyeline sahip." şeklinde konuştu.