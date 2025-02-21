Santorini'de volkan aktif! Yunan uzman bölgeyi bekleyen iki senaryoyu açıkladı

Atina Üniversitesi'nden emekli deprem bilimleri profesörü Panayotis Papadimitriu, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adası Santorini'de Yeni Kameni volkanına dair Yunan basınına konuştu.

Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

'Ya duracak ya deprem üretecek'

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı.

Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.