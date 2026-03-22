Şap protestosu Midilli’de ulaşımı kilitledi, Türk tatilciler mahsur kaldı

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan’ın Midilli Adası’nda geçiren Türk tatilciler, dönüş yolunda adadaki çiftçi protestoları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Şap hastalığı salgını nedeniyle hayvanları itlaf edilen ve zararlarının karşılanmadığını belirten Midillili çiftçilerin liman giriş çıkışlarını kapatması üzerine, yüzlerce tatilci Midilli Limanı’nda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, çiftçilerin liman ve havaalanında başlattığı eylemler, Ayvalık ve Aliağa’ya dönmek isteyen yolcuların feribotlara ulaşmasını ve feribotların limandan ayrılmasını engelledi. Kriz, Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’nın, zararların karşılanacağına ilişkin yazılı taahhüdü sonrası sona erdi.

Liman girişleri kapatıldı, feribotlar hareket edemedi

Midilli Limanı’nı ablukaya alan çiftçiler, liman girişlerini kapatarak gümrük alanına erişimi engelledi. Liman içindeki eylemler nedeniyle, Ayvalık ve Aliağa’ya sefer yapacak feribotların iskeleden ayrılmasına da izin verilmedi.

Midilli’de faaliyet gösteren Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutzouris ile Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, limana gelerek eylemci çiftçilerle görüştü. Çiftçiler, şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının itlaf edildiğini, ancak bunun karşılığında kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek, yazılı güvence olmadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını bildirdi.

Yunan hükümetinin yazılı taahhüdüyle kriz çözüldü

Gelişmeler üzerine Kuzey Ege Valisi’nin, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hatzidakis ile temasa geçtiği, ardından Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Tsiaras tarafından çiftçilere zararlarının karşılanacağına dair yazılı talimat verildiği öğrenildi.

Bakanlıktan gelen yazılı güvence sonrası eylem sona ererken, Midilli Limanı’nda bekleyen yolcuların Türkiye’ye dönüşüne izin verildi.

Türk ve Yunan yolcular aynı anda mağdur oldu

Eylemler yalnızca Türk tatilcileri değil, Yunanistan iç hatlarında seyahat eden yolcuları da etkiledi. Midilli’den Pire’ye gitmek üzere limanda bulunan yaklaşık 2 bin 500 yolculu bir feribotun da hareket edemediği bildirildi.

Eylemlerin sona ermesinin ardından Türk tatilciler, yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Ayvalık ve Aliağa limanlarına ulaştı.