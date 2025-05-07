Suriye'nin Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret ve Batılı ülkelerle daha geniş bağların kurulmasına yönelik olası bir açılım kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Çarşamba günü Paris'i ziyaret etti.

Emmanuel Macron, Paris'te bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

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