Sarkozy yolsuzluktan 3 yıl hapis cezası aldı

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezası aldı.

"2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü"ne dair suçlamalar nedeniyle açılan soruşturmalarda, Herzog'un Sarkozy ile iletişim için özel bir hat açtığı keşfedilmişti.

Konuşmalarda, Sarkozy, Temyiz Mahkemesinin 2007'deki seçim kampanyasında Fransa'nın en zengin kadını, L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan 150 bin euro bağış kabul ettiğine yönelik iddiaları dikkate almamasını istiyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.