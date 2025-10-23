Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Mahkumlar görüntüleri canlı yayında paylaştı

Fransa'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris'teki La Santé Cezaevi'nde geçirdiği ilk gecede, diğer mahkûmların hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. O anlar, mahkûmlardan birinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla kamuoyuna yansıdı. Yetkililer, olayın ardından Sarkozy için ek güvenlik önlemleri alırken, cezaevi personelinin bu duruma tepkisi dikkat çekti.

Paris'teki La Santé Cezaevi'nde bulunan bazı tutuklular, hücrelerinin avluya bakan camlarından yüksek sesle eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yönelik küçük düşürücü sözler, hakaretler ve hatta ölüm tehditleri savurdu.

Mahkûmlardan biri bu anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı. Görüntülerde, mahkûmların Sarkozy'nin kaldığı hücrenin penceresine doğru şu ifadelerle seslendiği duyuldu: "Bakın ‘Sarko' burada. Buraya yeni geldi ve çok kötü bir vakit geçirecek. Sarko'ya seslenin, bize yüzünü göster Sarko."

Tehdit ve hakaretler kaddafi iddialarına dayandırıldı

Canlı yayındaki mahkûmlar, Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı fon aldığı iddialarına da değindi. Tutuklular, iddiaları sahiplenerek eski Cumhurbaşkanı'nı "Her şeyi biliyoruz Sarko, Kaddafi'yi sen öldürdün. Onun intikamını alacağız. Ziad Takieddine'den de haberdarız. Milyarlarca doları geri ver" ifadeleriyle tehtid etti.

Görüntülerin hızla yayılması üzerine cezaevi yönetimi derhal soruşturma başlattı. Cezaevindeki üç mahkûm sorgulanırken, yürütülen incelemeler sonucunda iki cep telefonuna el konuldu.

Sarkozy için iki silahlı polis görevlendirildi

Yaşanan bu ciddi olayın ardından yetkililer, eski Fransız Cumhurbaşkanı'nın güvenliğini artırma kararı aldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, alınan önlemleri açıklarken, bu durumun Sarkozy'nin statüsü ve karşı karşıya kaldığı tehditlerin ciddiyetinden kaynaklandığını vurguladı:

"Ben üst düzey yetkililerin güvenliğinden sorumluyum. Bu karar, cezaevi yönetiminin aldığı kararlara ek olarak Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için alınmıştır. Eski cumhurbaşkanının statüsü ve karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alınarak, kendisine koruma sağlanmasına kararlaştırılmıştır."

Alınan ek tedbirler kapsamında, Sarkozy'nin hücresinin önüne iki silahlı polis memuru görevlendirildi. Ancak bu memurların cep telefonu kullanmalarına kesinlikle izin verilmediği belirtildi.

Cezaevi personeli tepkili

Sarkozy için dışarıdan destekle ek güvenlik önlemi alınması, cezaevi çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bir güvenlik görevlisi, personel arasında öfke oluştuğunu aktararak, bu tür bir takviyeye gerek olmadığını savundu:

"Bizler son derece profesyonel çalışanlarız. Polisin yardımına ihtiyacımız yok. Sarkozy kendi hücresinde tamamen güvende. Uyuyor, yemek yiyor, duş alıyor ve günde sadece bir saatliğine yürüyüş için dışarı çıkıyor."