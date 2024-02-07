Satoshi Nakamoto efsanesi aydınlanıyor!

Emre ERGÜL

Yıl 2008, aylardan ekim… Dünya ilk olarak Bitcoin’i, metzdowd.com’da çıkan bir makale ile tanıdı. Makaleyi kaleme alan kişi ya da grup, kendisi ya da kendilerini “Satoshi Nakamoto” diye tanıtmıştı… Satoshi Nakamoto, o yazıda Bitcoin’i 2007’den beri geliştirdiğini yazıyordu…

Bitcoin, blgisayarlar tarafından gerçekleştirilen karmaşık hesaplamalar kullanılarak oluşturulan veya "çıkarılan" dijital paraları kullanan ilk merkezi olmayan bir para birimi... Bitcoin’in kısa süre içinde tüm dünyada ilgi görmesiyle birlikte, Satoshi Nakamoto efsanesi de büyüdü de büyüdü… En son 2010 yılında haber alınan Nakamoto’nun yıllar içinde bir grup değil, bir kişi olduğuna olan inanç kuvvetlendi.

Önce Japonya’da yaşayan birçok bilgisayar mühendisinin isimleri geçti. Ardından da ABD’deki Silikon Vadisi’nde dirsek çürüten Japon teknoloji uzmanları hedef alındı. Ancak iddia edilen tüm isimler, bugünkü toplam değeri 830 milyar dolar olan Bitcoin’in kurucusu olduklarını reddetti. Hatta birçoğu, “Hayatım mahvoldu” diyerek, iddiada bulunanlara karşı davalar bile açtı. Nedeni mi? Çok basit.

Çünkü Satoshi Nakamoto’nun elinde 1 milyon Bitcoin olduğu ve yaklaşık 46 milyar dolarlık bir servetin üzerinde oturduğu sanılıyor. Satoshi Nakamoto için maskeli bir büstler hazırlandı, Bitcoin’den zengin olanlar onun gibi maskeli pozlar vermeye başladı. Merak giderek artarken; İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 54 yaşındaki Avustralyalı iş insanı Craig Wright 2016’da ortaya çıktı ve “O, benim” dedi. Elinde olduğunu iddia ettiği Bitcoin yazılımının ilk dönem varyasyonları da kanıt olarak sundu.

2021’de Kripto Açık Patent İttifakı (COPA) adlı grubun Wright hakkında yaptığı suç duyurusu, 3 yıl sonra davaya dönüştü… İşte Satoshi Nakamoto efsanesini aydınlatacak o davanın ilk duruşması dün Londra’da başladı. Davanın 1 ayda sonuçlanması bekleniyor. Wright’ın “o kişi” olmadığını iddia eden COPA, Avustralyalı iş insanının iddialarıyla Bitcoin yatırımcıları için tehdit oluşturduğuna inanıyor.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in destek verdiği Wright iddiasını kanıtlarsa hem bir efsaneyi sonlandıracak hem de elindeki Bitcoin varlıkları da ekleneceğinden dolayı Bloomberg ya da Forbes’in “en zenginler listeleri”ne üst sıralardan girecek.

17 yıllık gizem

2007: Nakamoto yazılımın ilk sürümü üzerinde çalıştı ve onunla olan ve ondan gelen tüm iletişim e-posta yoluyla yürütülüyordu.

2008: Gizemli adam kripto para kavramını ve blockchain doğrulama sistemini ilk kez bir makaleyle dünyaya tanıttı.

2010: Bitcoin ile ilişkisi sona erdi ve son yazışmaları "başka şeylere yöneldiği" yönündeydi. Ve o zamandan beri bir dizi pek çok karakter Nakamoto’nun kendisi olduğunu iddia etti veya bununla suçlandı.

2014: Newsweek, Los Angeles’da yaşayan bilgisayar mühendisi olan Dorian Satoshi Nakamoto’nun “Satoshi Nakamoto” olduğunu iddia etti. Mühendis bunu yalanladı.

2016: Avustralyalı bilgisayar bilimcisi ve iş adamı Craig Wright, iddia edilen diğer tüm isimlerin aksine kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti. Wright, BBC, The Economist ve GQ'ya teknik "kanıt" sunduğunu söyledi. Bu, ilk Bitcoin işleminde kullanılan doğrulama sürecinin bir gösteriminden oluşuyordu. Wright daha sonra Netflix belgeseli Banking on Bitcoin'de yer aldı ve filme alınan son röportajında bir kez daha Nakamoto olduğunu iddia etti.

2024: Wright, Bitco[1] in'in kurucusu olduğunu "kanıtlamak" için yasal olarak mücadele ediyor. Ve öyle olup olmadığına nihayet bu hafta başlayan davada karar verilecek.