Saudi Aramco, dünyanın en kârlı şirketi

13 Nisan 2018

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco, 2017’nin ilk yarısında 33,8 milyar dolar kâr elde ederek dünyanın en kârlı şirketleri listesinde Apple, Samsung, Microsoft ve JPMorgan gibi devleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Bloomberg News’in ulaştığı verilere göre, şirketin neredeyse hiç borcu olmaması ve rakiplerine göre üretim maliyetlerinin çok düşük olması dikkat çekti. Şirket, geçen yıl petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yeni bir vergi sistemini uygulamaya koymuştu.

Hisselerinin yüzde 5'ini halka arz edeceğini açıklayan Aramco'nun 100 milyar dolarla rekor seviyede sermaye toplayabileceği belirtiliyor. Suudi yetkililer, halka arz sonrasında Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon dolara ulaşacağını söylüyor.

Aramco'nun halka arzı seneye kaldı