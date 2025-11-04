Saudi Aramco'nun üçüncü çeyrek kârı beklentileri aştı

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco, petrol fiyatlarının baskı altında olmasına rağmen artan üretim hacmi sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 oranında kâr artışı kaydetti.

Şirketin açıkladığı verilere göre, düzeltilmiş net gelir 98,47 milyar Suudi riyali olan beklentiyi aşarak 104,92 milyar riyale (yaklaşık 27,98 milyar dolar) ulaştı. Gelirler de 411,26 milyar riyal tahmini yerine 418,16 milyar riyal olarak gerçekleşti.

Üç aylık kazanç artışı

Aramco CEO'su Amin Nasser, güçlü sonuçların üretim kapasitesindeki artıştan kaynaklandığını belirterek, "Asgari ek maliyetle üretimi artırdık ve müşterilerimizin güvendiği petrol, gaz ve ilgili ürünleri güvenilir bir şekilde tedarik ederek güçlü finansal performansı ve üç aylık kazanç artışını sağladık" ifadelerini kullandı.

Şirket, geçen yıl aynı dönemde 22 milyar dolar olan serbest nakit akışını 23,6 milyar dolara yükseltti. Yönetim kurulu ayrıca, dördüncü çeyrekte ödenecek 21,1 milyar dolarlık temel temettü ile 0,2 milyar dolarlık performansa bağlı temettü ödemesini onayladı.