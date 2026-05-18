Savaş gemileri Sumud Filosu'nu kuşattı: Bir tekneyle irtibat koptu

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de seyreden filoya ait teknelerin iki savaş gemisi tarafından kuşatıldığını ve bir tekne ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

Netanyahu'dan orduya Sumud Filosu talimatı

Filonunun kriz masasından yapılan açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verdiği iddialarının ardından geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağını ve toplantıda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ele alınacağı ifade edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.

Küresel Sumud Filosu'na saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

