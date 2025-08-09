Savaş sayfası kapandı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun metni yayımlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’da imzaladığı ortak deklarasyonun tam metnini paylaşıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, “Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma” dışişleri bakanları düzeyinde paraflandı ve imzaya giden süreçte ek adımlar atılması kararlaştırıldı.

Metinde maddeler şu şekilde sıralandı:

1. Azerbaycan, Ermenistan ve ABD liderleri, "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma" metninin dışişleri bakanları tarafından paraflandığına tanıklık ettik. Bu bağlamda anlaşmanın imzalanması ve nihai olarak onaylanması yolunda ek adımlar atmaya devam edilmesi gerektiğini kabul ettik ve ülkelerimiz arasında barışın sağlanması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladık.

2. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın, Minsk Süreci'nin ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ilgili yapılarının kapatılması konusunda AGİT'e ortak bir çağrıda bulunduklarına tanık olduk. AGİT'e üye tüm devletleri bu kararı kabul etmeye çağırıyoruz.

3. Bölgede ve çevresinde barış, istikrar ve refahı teşvik etmek amacıyla devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı temelinde iki ülke arasında iç, ikili ve uluslararası ulaşımın sağlanması amacıyla iki ülke arasında iletişim kanallarının açılmasının önemini yineledik. Bu çabalar, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kesintisiz bağlantı ve Ermenistan'nin uluslararası ve iç bağlantı açısından karşılıklı fayda sağlamasını içermektedir.

4. Ermenistan, Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Koridoru (TRIPP) bağlantı projesi için bir çerçeve belirlemek amacıyla ABD ve karşılıklı olarak mutabık kalınan üçüncü taraflarla iş birliği yapacaktır. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için iyi niyetli çabalar gösterme kararlılığımızı yineliyoruz.

5. BM Şartı ve 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca geçmiş çatışmalardan bağımsız, parlak bir geleceğe doğru ilerlemenin gerekliliğini kabul ediyoruz. Derin insani acılara yol açan bir çatışmanın ardından devletlerimizin uluslararası sınırların dokunulmazlığı ve toprak ele geçirmek için güç kullanımının kabul edilemezliği temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurmaya başlamaları için şartlar nihayet oluşturulmuştur. Göz ardı edilmesi mümkün olmayan ve asla da olmayacak olan bu gerçek, devletlerimiz arasındaki düşmanlık sayfasının kapanmasının önünü açmaktadır. Şimdi ve gelecekte herhangi bir misilleme girişimini kesinlikle reddediyor ve dışlıyoruz.

6. Bu zirvenin bölgede karşılıklı saygı ve barışın geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancımızı ifade ediyoruz.

7. Bu önemli zirveye ev sahipliği yapmada gösterdiği sıcak misafirperverlik ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ediyoruz."