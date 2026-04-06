Savaş uzadı... 2 milyon kişi askerden kaçtı! Cephede yorgunluk zirvede

Orta Doğu'da patlak veren yeni savaş, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan çatışmaları unutturdu. Taraflar 4 yıldır savaşa devam ederken müzakereler sonuçsuz kaldı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelensky de Orta Doğu'da başlayan çatışmanın Ukrayna-Rusya gündemini etkileyeceğini belirtti. Dünyanın odağı Karadeniz'den Orta Doğu'ya kayarken Ukrayna'nın büyük bir askerlik kriziyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

2 milyon kişi askerlikten kaçtı

Bu yılın başında Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov da 2 milyon kişinin askerlikten kaçtığını, yüz binlerce kişinin de izinsiz olarak görev yerini terk ettiğini kabul etmişti.

Independent'in haberine göre, Ukrayna dört yıldır Rusya'nın saldırılarına karşı dirense de savaş artık yoğun bir yıpratma çatışmasına dönüştü. Cephede kayıplar artarken, asker ihtiyacı her geçen artıyor.

Görev yerini terk eden 290 bin askere dava

Ukrayna savcılığı, seferberlikten kaçtıkları gerekçesiyle aranan 2 milyon Ukraynalıya ek olarak, 2022'den bu yana görev yerlerini terk eden askerler hakkında yaklaşık 290 bin dava açıldığını bildirdi.Bazı askerlerin Karpat Dağları'nı aşarak komşu ülkelere sığındığı videolar sosyal medyada da paylaşılıyor.

Belirsizlik askerleri tüketiyor

Askerlikten kaçanlar, sistemdeki adaletsizlik ve aile sorumlulukları nedeniyle cepheye gitmekte tereddüt ettiklerini dile getiriyor. Cephede görev yapan askerler ise yorgunluk ve tükenmişliğin arttığını, ancak sahadaki ihtiyaç nedeniyle görevden alınamadıklarını söylüyor.

Ukrayna parlamentosu dış ilişkiler komitesi başkanı Oleksandr Merezkho'ya göre de belirsizlik askerlikten kaçışı körüklüyor.

Ukrayna, işgalin başlangıcında çok sayıda gönüllüye güvenmiş, genç erkekleri askere almaktan kaçınmıştı. Ancak savaş uzadıkça önce zorunlu askerlik ardından da silah altına alma yaşında değişiklik gerçekleşti. Öte yandan tüm bu süreç devam ederken ordu içinde yolsuzluk ve adaletsizlik iddiaları gündeme geldi. Bazı askerlerin izin karşılığında rüşvet aldığını ve firar eden askerlere ayrılan kaynakların satıldığı öne sürüldü.

Ordunun modernizasyonu

Komutanlar savaşın yalnızca gönüllülerle kazanılamayacağını belirtirken, Kiev yönetimi ordunun veri odaklı ve şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Sahadaki birliklerin eğitim, ekipman ve liderlik kalitesinin artırılması halinde katılımın yükseleceği düşünülürken ordu sayısal büyüklükten ziyade daha eğitimli ve donanımlı olmaya odaklanıyor.