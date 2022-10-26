“Savaşı diplomasiyle bitirin” sesleri güçleniyor

ABD’de ve Avrupa’da 8 aydır devam eden Ukrayna Savaşı’nın daha fazla uzamaması ve diplomatik çabalarla sonlandırılması için ardı ardına önemli çağrılar yapılıyor. Nükleer gerilimin arttığı bir dönemde ABD’de 30 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup gönderirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Hristiyan dünyasının lideri Papa Francis’i arayarak kendisinin ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aramasını rica etti.

Fransız Le Point dergisinin haberine göre, Macron, Vatikan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Papa Francis’i Vladimir Putin ve Moskova Patriği Kirill’i, ayrıca Joe Biden’ı da aramaya çağırdım” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan gelen açıklama ise Rusya’nın diplomasi yollarını açık tuttuğuna işaret ediyor: “Biz tüm bunları Amerikanlarla, Fransızlarla ve Papa’yla görüşmeye açığız” ifadelerini kullandı fakat Batı ile görüşmelerde Ukrayna’nın isteksiz olduğunu ima etti. Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de dün savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna’yı ziyaret etti ve Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile bir araya geldi. Steinmeir nisanda Polonya ve üç Baltık ülkesinin Cumhurbaşkanları ile Kiev'e gelmek istemiş, ancak Ukrayna bu isteği geri çevirmişti.

30 Kongre üyesinden Biden’a mektup

ABD’de Demokrat Partili 30 Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdikleri mektupta 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna Savaşı’nın diyalog içinde sonlandırılması ve savaşın uzun bir ihtilafa dönüşmemesi için Rusya ile doğrudan görüşmeler yürütülmesi için çağrı yaptı. Demokrat Kongre üyesi Pramila Jayapal liderliğindeki grup, Beyaz Saray’a gönderdikleri mektupta Rusya, Ukrayna’nın radyoaktif madde içeren ‘kirli bomba’ kullanmaya hazırlandığını iddia ederken, ABD’de 30 Senatör, Başkan Joe Biden’a ara seçimlerden iki hafta önce “Rusya’yla doğrudan görüşün” mektubu gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Papa’dan ABD Başkanı Biden’ı ve Rus lider Putin’i aramasını istedi. Ukrayna’da ve çatışmanın sınırlarının da ötesinde dünyanın birçok ülkesinde gıda ve enerji krizlerine yol açan savaşın “diplomasi yoluyla durdurulması” çağrısı yapılıyor.

“Savaş uzarsa petrol fiyatları daha da yükselecek”

Mektupta, "Bu savaşın Ukrayna ve dünya üzerinde yarattığı yıkım ve feci bir tırmanma riski göz önünde bulundurulduğunda, uzun süreli bir çatışmadan kaçınmanın Ukrayna, ABD ve dünyanın menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sizi askeri desteği diplomasiyle birleştirmeye ve gerçekçi bir ateşkes çerçevesi bulma çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. Kongre üyeleri savaşın ABD ekonomisini de olumsuz etkilediğine dikkat çekerek savaşın petrol fiyatlarını daha da artıracağı ve bunun ABD’deki yakıt fiyatlarını daha da yükselteceği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden'a gönderdiğimiz mektupta, Washington'un Ukraynalılara askeri ve ekonomik destek sağlamaya devam etmesini savunduk. Aynı zamanda, Ukrayna halkı için kabul edilebilir bir çözüm bulma çabasında ortak olduğumuzdan emin olmak için Ukrayna'ya diplomatik destek sunmaya devam edeceğiz. Ukrayna'ya verdiğimiz destek konusunda birleşmiş durumdayız. Bu mektuptaki hiçbir şey bu desteğin değişmesini engellemiyor" denildi. Mektup, aralarında Cori Bush, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez ve Jamie Raskin'in de bulunduğu 30 Demokrat Partili Kongre üyesi tarafından imzalandı.

Kremlin’den Macron ve Scholz’a ilişkin açıklama

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’un önceki gün yaptığı açıklamalarda Rus lider Vladimir Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmemesinin nedeninin “Berlin ve Paris’in müzakere masasında Moskova’yı dinlemek istemediklerinden kaynaklandığına” dikkat çekmişti. Peskov, Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmelerin ise “Ankara’nın Paris ve Berlin’den farklı bir pozisyon alması sayesinde gerçekleştiğini” vurguladı. Avrupa Birliği’nin enerji krizine çözüm arayışı sürerken, Fransa ve Almanya’nın uzlaşamamış olması tavan fiyat uygulamasındaki en önemli engellerden biri. İki ülkenin liderleri Macron ve Scholz bugün bir araya geliyor.

Atom ajansı ‘kirli bomba’ iddialarını araştıracak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ukrayna’nın kendi topraklarında Rusya’yı suçlamak amacıyla bir ‘kirli bomba’ (radyoaktif madde içeren bomba) saldırısı yapacağı açıklaması savaşın nükleer cephesindeki gerilimi tekrar yükseltti. Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya’nın, Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarından haberdar olduğunu, söz konusu iddia kapsamında ileri sürülen nükleer tesislerin Ajansın denetiminde olduğunu belirterek Kiev’in talebi üzerine kurumun müfettişlerinin bu tesislerde incelemelerde bulunacağını bildirdi. IAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da bazı nükleer tesislerin kirli bomba olarak da adlandırılan radyoaktif madde içeren bombayı üretebilecek teknolojiye sahip olduğu ve bu yönde bir hazırlık olduğuna ilişkin iddiaları hakkında Başkan Grossi’nin değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre Grossi, Rusya’nın hafta sonu yaptığı açıklamalardan haberdar olduğunu belirterek isimleri açıklanmayan iki nükleer tesisin Ajansın Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında olduğu ve müfettişlerce düzenli olarak kontrol edildiğini ifade etti. Ukraynalı yetkililerin kendilerinden söz konusu iki tesisin denetlenmesi için ekip gönderilmesi talebinde bulunduğunu kaydeden Grossi, "UAEA bir ay önce bu yerlerden birini denetledi ve tüm bulgularımız Ukrayna'nın güvenlik beyanlarıyla uyumluydu. Orada beyan edilmemiş nükleer faaliyet veya materyal bulunmadı" bilgisini paylaştı. Grossi, Ajans yetkililerinin gelecek günlerde diğer nükleer tesisleri ziyaret edeceğini, güvenlik denetimi kapsamında yapılacak ziyaret doğrultusunda bildirilmemiş olası bir nükleer faaliyet ya da materyalin olup olmadığının araştırılacağını bildirdi.

Şoygu, Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarına endişelerini aktardı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın kirli bomba kullanma hazırlığı içinde olduğunu belirtti ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savundu. Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti. Rusya’nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken, Kiev yönetimi IAEA ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu. Görüşmeler sonrası Fransa, İngiltere ve ABD’den yapılan ortak açıklamada Rusya’nın bu iddialarını reddettiklerini “açıkça belirttikleri” ifade edildi. Bakanlar açıklamalarında Rusya’nın bu açıklamasının savaşın şiddetini artırmak için bir bahane olarak görüleceğini ve bunu reddedeceklerini söyledi.

Scholz: Ukrayna’nın yeniden inşası nesiller boyu sürecek

Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda uzmanların bir araya geldiği Ukrayna Yeniden Yapılanma Konferansı Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz , Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Başbakanı Denis Schmyhal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'nın Kiev'e karşı yürüttüğü savaşa rağmen Ukrayna'nın yeniden inşasının derhal başlaması gereken ve "nesiller boyu sürecek bir görev" olduğunu söyledi. G7 dönem başkanlığını yürüten Scholz, Berlin'de düzenlenen Ukrayna'nın yeniden inşası konferansında yaptığı konuşmada, "Burada söz konusu olan şey yeni bir Marshall Planı oluşturmaktan başka bir şey değildir" dedi. Alman şansölye Ukrayna'nın yeniden inşasının uzun zaman alsa da bunun aynı zamanda yol, köprü, okul, hastane ve ulaşım ağlarının modernize edilmesi için de bir fırsat sunduğunu söyledi. Savaşın ne zaman sona ereceğini henüz bilmediklerini ifade eden Scholz, "Savaş bittiğinde de Ukrayna'nın güvenlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.