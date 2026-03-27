Savaşın etkisiyle petrol Rusya'ya nefes aldırdı

Rusya'nın, İran'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesiyle 2026 yılına ilişkin büyüme tahmininde planladığı aşağı yönlü revizyondan vazgeçtiği bildirildi.

Hükümete yakın kaynaklara göre, Ekonomi Bakanlığı'nın nisan ayında açıklayacağı güncel makroekonomik görünümde büyüme beklentisinin yüzde 1,3 seviyesinde korunması öngörülüyor.

Revizyon planı askıya alındı

Bloomberg News'un aktardığına göre, bu gelişme kısa süre önce gündemde olan daha düşük büyüme senaryosundan önemli bir geri dönüşe işaret ediyor. Daha önce yaptırımların etkisi ve petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle büyüme tahmininin yüzde 0,7-1,0 aralığına çekilmesi ve bütçe hesaplamalarında kullanılan petrol fiyatının 59 dolardan 45-50 dolar bandına indirilmesi tartışılıyordu.

Petrol fiyatları tabloyu değiştirdi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, küresel petrol fiyatlarını yeniden yükselişe taşıdı. Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Rusya'nın Ural tipi ham petrolünün de son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştığı belirtildi.

Bütçe gelirlerinde artış beklentisi

Freedom Finance Global kıdemli analisti Natalia Milchakova, Ural petrol fiyatlarının bu yıl ortalama 75-80 dolar ya da daha yüksek seviyelerde seyretmesinin, Rusya'ya 3-4 trilyon ruble (37-49 milyar dolar) ek petrol ve gaz geliri sağlayabileceğini ifade etti.

Bu durumun bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1'i seviyesine kadar düşürebileceği değerlendiriliyor.