Savaşın faturası tüketiciye kesildi: Amerikalılara 37,6 milyar dolarlık ek maliyet

Orta Doğu'da patlak veren savaş ateşkesin ardından durulsa da, İran-ABD anlaşmasına ilişkin belirsizlik ve gerilim her geçen gün büyüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka da devam ederken enerji fiyatlarındaki artış pek çok ülkeyi kritik bir viraja getirdi.

Amerikalılara 37,6 milyar dolarlık ek yük

ABD'de de Brown Üniversitesi tarafından yapılan "İran Savaşı Enerji Maliyeti Takipçisi", 28 Şubat'ta başlayan savaşın ABD'li tüketicilere ek maliyet artışı olarak yansıdığını ortaya koydu. Gerçek zamanlı takip edilen verilere göre, saldırılar ABD halkına 37,6 milyar dolarlık ekonomik yüke mâl oldu.

En büyük artış akaryakıt fiyatlarında

Ek maliyetlerin büyük kısmını yaklaşık 20,5 milyar dolarla petrol fiyatlarındaki artış oluştururken, dizel yakıt kaynaklı ek maliyetler ise yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. ABD'de ortalama bir hane, benzin ve dizel fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yaklaşık 286 dolar fazla ödeme yaptı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.