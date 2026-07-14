Savaşın kasasına büyük darbe! Avrupa'dan altın yasağı kararı

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AB, Sudan'da üç yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ekonomik kaynaklarını hedef alan yeni bir yaptırım paketini yürürlüğe soktu.

Alınan kararla Sudan menşeli altının AB'ye ithalatı tamamen yasaklanırken, altın madenciliğinde kullanılan cıva ve siyanür gibi kritik kimyasalların ülkeye ihracatı da durduruldu.

Hem üretim hem de satış kısıtlandı

Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının onayıyla kabul edilen karar, Sudan altınının üçüncü ülkeler üzerinden Avrupa pazarına girmesini de engellemeyi amaçlıyor. Böylece yaptırımlar, altın ticaretinin hem üretim hem de satış aşamasını aynı anda hedef alıyor.

Savaşın gelir kaynağı altın kaçakçılığı

Sudan'da Nisan 2023'te başlayan iç savaşta, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar milyonlarca insanın yerinden olmasına neden oldu. Ülke fiilen ikiye bölünürken, resmi ekonominin büyük ölçüde çökmesi altın kaçakçılığını savaşın en önemli gelir kaynaklarından biri haline getirdi.

AB Konseyi de yaptığı değerlendirmede, yasa dışı altın ticaretinin çatışmanın sürmesini sağlayan başlıca finansman kanallarından biri olduğuna dikkat çekti.

Yeni kararla, Ekim 2023'te oluşturulan 18 kişi ve 8 kuruluşa uygulanan yaptırımlar Ekim 2026'ya kadar uzatılırken, yeni düzenlemeyle ekonomik baskının daha da artırılması hedefleniyor.

BAE bağlantılı kuruluşlara yaptırım yok

Karar tartışma yaratırken insan hakları örgütleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin RSF'ye mali ve lojistik destek sağladığını, buna rağmen AB'nin BAE bağlantılı herhangi bir kişi ya da kuruluşa yaptırım uygulamaktan kaçındığına dikkat çekiyor.

Brüksel'in Sudan'daki savaşın finansmanını sınırlandırmaya çalışırken, Körfez ülkeleriyle yürüttüğü diplomatik ve ekonomik ilişkileri riske atmak istemediği belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa Birliği, yaptırımlarla birlikte insani yardım desteğini de sürdürüyor. Birlik, 2023'ten bu yana Sudan için yaklaşık 600 milyon euro yardım sağlarken 812 milyon euroluk yeni destek paketi de açıklandı.