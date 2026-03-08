Savaşta yeni eşik: Devrim Muhafızları '6 ay' verdi, Trump 'İran haritası değişecek' dedi

ABD ve İsrail'in bir hafta önce İran'a saldırması ile başlayan savaş, İran'ın Körfez ülkelerini de hedef alması ile geniş bir alana yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri kapasitesine büyük darbe vurulduğunu, İran'ın saldırılarını azalttığını ve büyük kayıplar verdiğini ifade ederek teslim olabileceklerini söylerken cevap İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.

"6 ay boyunca savaşı sürdürebiliriz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Muhammed Naini ülkesinin savunma kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut tempoyla en az 6 ay boyunca yoğun savaşı sürdürebilecek kapasitede" dedi. DMO ayrıca Amerikan ve İsrail üsleri ve onlarla bağlantılı 200'den fazla noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"Saldırılar bittiğinde İran haritası aynı kalmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, bir haftada İran ordusuna ciddi zarar verdiklerini öne sürerek "Donanmalarını, 44 gemilerini yok ettik. Hava kuvvetlerini, her bir uçağı yok ettik. Füzelerinin çoğunu yok ettik. Görüyorsunuz, artık pek füze gelmiyor. Füzeleri ürettikleri üretim alanlarını da çok sert bir şekilde vurduk. İnsansız hava aracı kapasiteleri epey düştü" dedi.

İran lideri Ali Hamaney de dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Operasyonun ne kadar süreceğini kesin olarak bilmediğini vurgulayan Trump, "İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır" cevabını verdi.