Savaştan etkilenen Suudi petrol şirketinden kritik karar

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası, Tahran yönetimi ABD ve İsrail müttefiki ülkeleri de hedef alacağını duyurmuş kısa süre sonra da Körfez ülkelerine füze yağdırmıştı. Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi de bu saldırılarda zarar görmüştü.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun operasyonel süreçlerini de etkilemiş, depolama tankları dolan şirket üretimi kısmak zorunda kalmıştı.

Aramco bu süreçte temettüleri artırarak piyasadaki hisselerini de geri toplayacağını duyurdu.

Aramco'nun 31 Aralık'ta sona eren çeyreğe ilişkin düzeltilmiş net geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüşle 25,1 milyar dolara geriledi. Şirket, bu performansın ardından 3 milyar dolar değerinde bir hisse geri alım programının başlatılmasını onayladı. Baz temettü ödemesini de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artırarak üç aylık dönem için 21,9 milyar dolara çıkardı.