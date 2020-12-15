Savaştan sonra ilk esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona ermesinin ardından Rusya'nın aracılık ettiği esir takasına başlandığını açıkladı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında altı hafta süren çatışmalar Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasıyla geçen ay sonlanmıştı.

Azerbaycan savaştan bölgesel kazanımlar elde ederken Erivan'da bu durum öfkeyle karşılanmış ve Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı protestolar düzenlenmişti.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, pazartesi geç saatlerde 44 kişilik bir grup Ermeni esirin Ermenistan'a döndüğünü açıkladı.

Esir takası kapsamında Rusya'ya ait askeri bir uçak 12 Azeri esiri Bakü'ye getirdi. Ateşkesin ardından Azerbaycan'a konuşlanan Rus barış gücünün komutanı Rustam Muradov tarafından yapılan bu açıklama Azeri yetkililerce doğrulandı.