Save The Children: İngiltere'nin dış yardım kesintisi çocuklara zarar verecek

İngiltere'nin dış yardım bütçesinde kesintiye gitme kararı, uluslararası yardım kuruluşlarının tepkisini çekti. Save The Children Başkanı Moazzam Malik, yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin savunma harcamalarını artırmak için dış yardımı kısma kararının "dünyanın en savunmasız çocuklarına ihanet" anlamına geldiğini söyledi.

Malik, dış yardım bütçesinin azaltılmasının küresel yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, eşitsizlik, çatışmalar ve insani krizlere karşı verilen çabalara ciddi zarar vereceğini belirtti. Ayrıca, İngiltere’nin bu kararla uluslararası işbirliğinden uzaklaştığını ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceğini ifade etti.

İngiltere'nin dış yardım bütçesi, dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirme ve pandemilere karşı mücadelede kritik bir rol oynuyor. Malik, bu kesintinin yalnızca küresel istikrarsızlığı artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda İngiltere’deki çocuklar ve aileler üzerinde de olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Malik, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna'ya destek verdiğini açıklarken, savaş mağduru Ukraynalı çocukların ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini vurguladı. İngiltere'nin dış yardım bütçesinin dünya çapındaki çocukları korumada kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Malik, "Bununla gurur duymamız gerekirken, hükümetin bu bütçeyi kesmeye çalışmasını kabul edemeyiz." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ziyaretinden önce parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar GSYH'nin yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu. Bu artışı finanse etmek için dış yardım bütçesi GSYH’nin yüzde 0,5’inden yüzde 0,3’üne düşürülecek.