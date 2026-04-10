Schengen girişlerinde yeni dönem: AB’nin biyometrik sınır sistemi tam devrede

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde, manuel pasaport kontrolleri yerine dijital kayıt sistemi uygulanacak.

Avrupa Birliği’nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ile birlikte, sınır kapılarında bugüne kadar uygulanan manuel kontrol ve damgalama işlemleri yerini dijital veri tabanlı izleme sistemine bırakacak. Böylece giriş-çıkış işlemlerinde hata payının azaltılması ve sınır güvenliğinin daha sıkı hale getirilmesi hedefleniyor.

Parmak izi ve biyometrik fotoğraf zorunlu

Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil Schengen bölgesine seyahat edecek tüm AB dışı ülke vatandaşlarının biyometrik kayıt yaptırması gerekecek.

Bu kapsamda yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu olacak. Sistem, sonraki seyahatlerde aynı verileri kullanarak işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacak.

90/180 gün kuralı otomatik takip edilecek

Yeni uygulamanın en dikkat çekici unsurlarından biri de Schengen bölgesinde geçerli olan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralının sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak olması.

Böylece manuel gün sayma zorunluluğu ortadan kalkacak, süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili sınır birimlerine bildirilecek. Sistem, kural ihlallerini otomatik olarak belirleyerek hem denetimi sıkılaştıracak hem de işlem süreçlerini standartlaştıracak.

Biyometrik veriler üç yıl saklanacak

Yeni sistem kapsamında toplanan biyometrik veriler 3 yıl boyunca dijital ortamda saklanacak.

Bu sayede yolcuların sonraki seyahatlerinde sınır geçiş işlemlerinin hızlandırılması hedeflenirken, pasaportlara giriş-çıkış damgası basılması uygulamasının sona ermesiyle birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu da ortadan kalkacak. Tüm giriş ve çıkış kayıtları dijital olarak tutulacak.

EES, ETIAS için temel altyapı olacak

Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 2026’nın son çeyreğinde başlaması beklenen Seyahat Ön Onay Sistemi (ETIAS) için de temel veri kaynağı işlevi görecek.

Yeni sistemin, Schengen bölgesine yönelik dijital ön kontrol ve seyahat izin mekanizmalarının altyapısını oluşturması bekleniyor. Böylece AB’nin dış sınır yönetiminde daha kapsamlı ve entegre bir dijital kontrol modeli hayata geçirilecek.