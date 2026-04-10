Schengen girişlerinde yeni dönem: AB’nin biyometrik sınır sistemi tam devrede

Schengen vizesinde yeni dönem: AB’nin biyometrik sınır sistemi tam devrede
Avrupa Birliği’nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan itibarıyla Schengen bölgesinin dış sınırlarında tam kapasiteyle uygulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil AB dışı kısa süreli ziyaretçiler için parmak izi ve biyometrik yüz görüntüsü kaydı zorunlu hale gelirken, manuel pasaport damgalama dönemi de fiilen sona eriyor. Yeni sistem, 90/180 gün kuralını otomatik takip ederek süre aşımını anlık olarak tespit edecek.
Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde, manuel pasaport kontrolleri yerine dijital kayıt sistemi uygulanacak.
Avrupa Birliği’nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ile birlikte, sınır kapılarında bugüne kadar uygulanan manuel kontrol ve damgalama işlemleri yerini dijital veri tabanlı izleme sistemine bırakacak. Böylece giriş-çıkış işlemlerinde hata payının azaltılması ve sınır güvenliğinin daha sıkı hale getirilmesi hedefleniyor.
Parmak izi ve biyometrik fotoğraf zorunlu
Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil Schengen bölgesine seyahat edecek tüm AB dışı ülke vatandaşlarının biyometrik kayıt yaptırması gerekecek.
Bu kapsamda yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu olacak. Sistem, sonraki seyahatlerde aynı verileri kullanarak işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacak.
90/180 gün kuralı otomatik takip edilecek
Yeni uygulamanın en dikkat çekici unsurlarından biri de Schengen bölgesinde geçerli olan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralının sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak olması.
Böylece manuel gün sayma zorunluluğu ortadan kalkacak, süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili sınır birimlerine bildirilecek. Sistem, kural ihlallerini otomatik olarak belirleyerek hem denetimi sıkılaştıracak hem de işlem süreçlerini standartlaştıracak.
Biyometrik veriler üç yıl saklanacak
Yeni sistem kapsamında toplanan biyometrik veriler 3 yıl boyunca dijital ortamda saklanacak.
Bu sayede yolcuların sonraki seyahatlerinde sınır geçiş işlemlerinin hızlandırılması hedeflenirken, pasaportlara giriş-çıkış damgası basılması uygulamasının sona ermesiyle birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu da ortadan kalkacak. Tüm giriş ve çıkış kayıtları dijital olarak tutulacak.
EES, ETIAS için temel altyapı olacak
Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 2026’nın son çeyreğinde başlaması beklenen Seyahat Ön Onay Sistemi (ETIAS) için de temel veri kaynağı işlevi görecek.
Yeni sistemin, Schengen bölgesine yönelik dijital ön kontrol ve seyahat izin mekanizmalarının altyapısını oluşturması bekleniyor. Böylece AB’nin dış sınır yönetiminde daha kapsamlı ve entegre bir dijital kontrol modeli hayata geçirilecek.