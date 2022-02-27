Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından savunma harcamalarını artırma kararı aldıklarını belirterek, "Savunma harcamaları için 100 milyar avroluk özel bir fon kuruyoruz. Fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacağız." dedi.

Alman Şansölye bundan böyle her yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde ikisinden fazlasını savunmaya yatıracaklarını kaydetti.

Alınan önlemlerin özgürlük ve demokrasinin korunması için olduğunu ifade eden Scholz, "Ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Bu büyük bir milli çaba." diye konuştu.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını sert şekilde kınayarak "Dünya artık önceki dünyayla aynı değil" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Putin'in bu saldırıyla demokratik ve bağımsız bir ülkeyi dünya haritasından silmek isteğini belirterek "Putin kendisini uluslararası toplumda ofsayta düşürüyor." dedi.

Buradaki sorunun "gücün yasaları ihlal edip etmeyeceği" ve "Putin'in saatleri büyük güçlerin dönemi olan 19. yüzyıla geri çevirip çeviremeyeceği" olduğunu anlatan Scholz, "Putin gibi savaş çığırtkanlığı yapanlara sınırlar koyabilme gücünü toparlayabilir miyiz?" ifadesini kullandı.

“Tarihin doğru tarafındayız”

Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya destek vereceğini kaydederek "Demokratlar ve Avrupalılar olarak tarihin doğru tarafında sizin (Ukraynalıların) yanındayız." şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin dün Ukrayna'ya silah verilmesini kararlaştırdığına işaret eden Scholz, "Putin'in saldırganlığına başka bir cevap verilmez." ifadesini kullandı.

Scholz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıyı kınayan karar tasarısını veto ettiğini hatırlatarak, Rusya'nın burada yalnız kalmasını utanç verici olarak niteledi.

“Rusya yakında ne kadar büyük bedel ödeyeceğini hissedecek”

AB'nin Rusya'ya sert yaptırımları kararlaştırdığına ve buna belirli Rus bankalarının SWIFT finans sisteminden çıkarılmasının da dahil olduğuna dikkati çeken Scholz, Putin'in yönünü bir gecede değiştirmeyeceğini, ancak Rus yönetiminin yakın zamanda ne kadar büyük bedel ödeyeceğini hissedeceğini söyledi.

Scholz, bu savaşın Ukrayna için felaket olacağını, ancak aynı zamanda Rusya için de bir felaket olacağının görüleceğini belirterek, Avrupa'da barışın güvence altına alınması için ihtiyaç duyulan her şeyin yapılacağını vurguladı.

Putin'in Avrupa kıtasındaki koşulları kafasına göre temelden yeniden düzenlemek istediğini ve bunun için askeri şiddet uygulamaktan geri durmadığını vurgulayan Scholz, "Putin'in tarihselleştirdiği yazıları okuyan, onun Ukrayna'ya savaş ilanını izleyen veya benim gibi onunla saatlerce konuşan hiç kimsenin başka şüphesi olmaz. Putin bir Rus İmparatorluğu kurmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa'nın teknolojik olarak ayak uydurması önemli”

Yatırım kararları almak gerektiğinin altını çizen Scholz, Avrupa'nın teknolojik olarak duruma ayak uydurmasının ve Avrupalı ortaklarla, özellikle Fransa ile yeni nesil savaş uçakları ve tanklar üretmesinin önemli olduğunu söyledi.

Şansölye Scholz, "Bu projeler bizim için en büyük önceliğe sahip" dedi. Avrupa'da üretilecek insansız hava aracı (Euroa drone) için sözleşmelerin bu hafta imzalandığını anımsatan Şansölye, "İsrail'den silahlı Heron insansız hava aracının satın alınması için de ilerliyoruz." dedi.

Scholz teknik ve sosyal olarak siber saldırılara ve dezenformasyon kampanyalarına, kritik altyapı ve iletişim kanallarına yönelik saldırılara karşı da önlemler alacaklarını belirterek, "Avrupa'da barış sağlanana kadar dinlenmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Diplomatik kanallar açık kalacak

Rusya ile diplomatik kanaların açık tutulması gerektiğini ifade den Scholz, "Putin'in savaşı bir dönüm noktasıdır. Bizim dış politikamız için de." dedi.

Şansölye Scholz, Almanya'nın stratejik gaz rezervleri oluşturacağını belirterek, en kısa sürede 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa edeceğini açıkladı.

Scholz, "Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya'da iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edeceğiz." dedi.

Terminallerin Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edileceği bilgisini paylaşan Scholz ayrıca bir kömür ve gaz rezervi oluşturulacağını bildirdi.

Federal Meclis'teki Ukrayna konulu oturumu, eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk de takip etti.