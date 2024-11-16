Scholz ve Putin iki yıllık araya nokta koydu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iki yıllık uzun ir aradan sonra gerçekleşen görüşmede, Putin'e güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve Kiev ile 'adil ve kalıcı bir barışın' yolunu açacak görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, “Başbakan Rusya'yı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile görüşmelere başlama konusunda istekli olmaya çağırdı. Almanya'nın, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki kesintisiz kararlılığını vurguladı” denildi.

Kremlin görüşmeyi doğruladı

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, görüşmenin Berlin'in talebi üzerine gerçekleştirildiği kaydedilirken, “Putin, Scholz'a Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması ve yeni bölgesel gerçekleri yansıtması gerektiğini söyledi” ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy'den Scholz'a uyarı!

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre, Zelenskiy, Scholz'u Putin ile telefon görüşmesi yapmaması konusunda uyardı. Ukraynalı yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada “Başkan bunun sadece Putin'in izolasyonunu azaltarak ona yardımcı olacağını söyledi. Putin gerçek bir barış istemiyor, bir mola istiyor” dedi.