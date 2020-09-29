Scholz: Yatırımlar ekonomik toparlanmayı destekleyecek

29 Eylül 2020

Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, kamu borcunu artırma ihtimali olsa da, hükümetin işletmeleri ve istihdamı korumak ve yapılacak yatırımlarla ekonomik toparlanmayı geliştirmek için yeni stratejiler üzerinde çalıştığını söyledi.

2021 yılı bütçe teklifi ile ilgili bir açıklama yapan Scholz, "Bütçe kapsamındaki yatırımlarla ülkemizin geleceğini daha aydınlık yerlere taşıyacağız" dedi.

Scholz daha önce, hükümetin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 80'inin altında tutacağını ifade etmişti.