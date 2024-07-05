Scholz'den Erdoğan açıklaması: 'EURO 2024 ziyaretini heyecanla bekliyoruz'

Almanya Başbakanı Scholz, koalisyon ortakları arasında süren 2025 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak olan 2024 Euro 2024 çeyrek finali karşılaşmasını izlemeye gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olduğunu söyleyen Scholz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın Türkiye ile Hollanda arasında Berlin'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçına yapacağı ziyareti heyecanla bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini "dört gözle beklediğini" belirten Scholz, "Bazı kraliyet aileleri dahil pek çok devlet ve hükümet başkanı gibi Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da bu oyunlara gelmesinden memnuniyet duyuyorum" ifadesinde bulundu.

Tüm karşılaşmalarda Alman hükümetinin temsilcilerinin hazır bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Scholz, "Bunun da büyük bir saygı göstergesi olduğuna inanıyorum ve bunun için çaba sarf edeceğiz" açıklaması yaptı.