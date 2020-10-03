Schumer: Komite oturumları çok tehlikeli
ABD Senatosu Azınlık lideri Schumer, COVID-19 salgını sebebiyle komite oturumlarının çok tehlikeli olduğunu söyledi.
ABD Senatosu Azınlık lideri Chuck Schumer, ABD Kongresi komite oturumlarının COVID-19 salgının senato ve Beyaz Saray'a kadar etki etmesiyle komite oturumlarının cçok tehlikeli bir hale geldiğini söyledi.
Schumer yaptığı Twitter paylaşımında, "En az 3 senatörün COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla Senato'ya 2 haftalık ara verilmesi Senato'nun faaliyetlerine alışıldığı şekilde devam edilemediğini gösteriyor. Senato oturumları tehlikeliyse, komite oturumları da aynı düzeyde tehdit teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
Senatosu Çoğunluk lideri Mitch McConnel senatonun faaliyetlerinin 14 Ekim tarihine kadar durdurulduğunu, ancak komite oturumlarına devam edileceğini duyurmuştu.