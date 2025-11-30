Schumer: Trump ABD'yi savaşa sürüklüyor

ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, Trump’ın Venezuela hava sahasını kapalı ilan etme açıklamasının ülkeyi yeni bir çatışmaya sürükleyebileceğini söyledi.

Schumer, savaş ilanı ya da askeri müdahale niteliği taşıyabilecek her türlü kararın ancak Kongre’nin yetkilendirmesiyle alınabileceğini hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela hava sahasının kapalı kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri Washington’da yeni bir tartışma başlatmıştı.