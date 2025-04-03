Scope, ABD için büyüme beklentisini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife kararlarının ardından, ticaret üzerindeki baskının artacağı gerekçesiyle ABD’nin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Scope'tan yapılan açıklamaya göre, ABD için 2025 yılı büyüme tahmini Aralık ayındaki yüzde 2,7'den keskin bir düşüşle sadece yüzde 1 civarına çekildi.

Scope Analisti Eiko Sievert tarafından yayımlanan notta, artan bir ticaret savaşının enflasyonu artıracağı, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve küresel tedarik zincirlerini etkileyeceği belirtildi.

Analist, "ABD ticaretinde, mali ve ekonomik politikada daha fazla ani değişiklik olasılığı da mevcut tahminlere önemli ölçüde belirsizlik katıyor." dedi.

Scope, 2026 için ABD büyümesinin yüzde 2,2'lik önceki tahminden yüzde 1,5 ila yüzde 2 arasında olacağını öngördü.

Scope'un ABD için kredi notu "negatif" görünümle "AA" seviyesinde bulunuyor.