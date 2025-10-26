Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu BB-, kısa vadeli kredi notunu ise S-3 olarak teyit etti. Not görünümleri ise “stabil” seviyesinde bırakıldı.

Scope Ratings’ten yapılan açıklamada, dezenflasyon süreci, mali disiplinin korunması ve artan döviz rezervlerinin kredi notunu destekleyici unsurlar olduğu belirtildi. Kuruluş, Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarının sağlanması yönünde atılan adımların ve sıkı para politikası duruşunun olumlu etkilerinin hissedilmeye başladığını değerlendirdi.

Raporda, enflasyonun hâlen yüksek seyrettiğine de dikkat çekilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Scope Ratings, 2025 yılı için ortalama enflasyon tahminini yüzde 35 olarak açıkladı.

Kuruluş, para politikasındaki sıkılığın yıl sonuna kadar kademeli olarak korunmasını beklediğini belirterek, TCMB politika faizinin 2024 sonunda yüzde 38,5, 2025 sonunda ise yüzde 33,5 seviyesinde olacağını öngördü.