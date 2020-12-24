SEC Başkanı Clayton görevini bıraktı

SEC Başkanı Jay Clayton, ABD başkanının değişecek olması sebebiyle görevinden ayrıldığını açıklayan mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a sundu.

Clayton mektubunda Trump'a teşekkür ederken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı da çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Wall Street şirketleri karşısında bir dönem aşırı yumuşak tutum aldığı için eleştirilen Clayton döneminde, 4,68 milyar doları 2020 yılında olmak üzere toplam 14 milyar dolar ceza kesilmişti.

Clayton, görev süresi Haziran ayında dolacak olmasına karşın Ocak itibarıyla görevi bırakacağını kasım ayında açıklamıştı. SEC başkanları geleneksel olarak ABD Başkanlık seçiminde başkan değişimi yaşanması halinde görevlerini bırakıyorlar.