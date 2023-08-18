SEC, Ripple kararına itiraz etmeye hazırlanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs'in kripto para birimi XRP'nin menkul kıymet olmadığına dair kararı temyize götürmek için federal yargıçtan izin istedi.

Bloomberg'in haberine göre, SEC, söz konusu kararın kripto varlıkları içeren bir dizi davayı etkileyebileceği gerekçesiyle New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres'ten temyiz için onay talep etti.

SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Ripple, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için geliştirilen bir token olan XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu.

Temmuz ayında, Yargıç Torres, Ripple Labs'in XRP'yi satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine karar vermişti.