Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump: Putin, Rusya-Ukrayna savaşı için acil görüşme istiyor

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile devam eden savaş konusunda kendisiyle bir toplantı yapmak istediğini söyledi. Trump, Arizona’da düzenlenen Turning Point America Fest etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Başkan Putin, mümkün olan en kısa sürede benimle görüşmek istediğini ifade etti. Ancak beklemek zorundayız. Bu savaşı bitirmek zorundayız, bu savaş korkunç" dedi.

"Savaşı 24 saatte bitiririm" sözü

Trump, 2024 başkanlık seçim kampanyası sırasında, yeniden seçilmesi durumunda Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde sona erdirebileceğini iddia etmişti. Beyaz Saray’a Ocak ayında dönecek olan Trump, savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgularken, mevcut yönetimin politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Biden yönetimini eleştirdi

Trump, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı amacıyla ABD yapımı silahları kullanmasına izin veren politika değişikliğini hedef aldı. Ayrıca, göreve geldiğinde Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımın önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtti. "Ukrayna'ya muhtemelen daha az askeri yardım sağlanacak" ifadelerini kullanan Trump, savaşın ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğini savundu.

Putin ve Trump görüşmesi olası mı?

Trump'ın açıklamaları, Putin’in savaşın çözümü konusunda doğrudan bir diyalog arayışında olduğu yönündeki spekülasyonları artırdı. Ancak bu tür bir görüşmenin gerçekleşmesi ve sonuçlarının ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Eleştiriler ve beklentiler

Trump'ın "savaşı 24 saatte bitirme" iddiaları ve Ukrayna'ya verilen desteği azaltma planları, ABD içinde ve uluslararası alanda farklı tepkilere yol açtı. Eleştirmenler, bu politikaların Ukrayna'nın güvenliği ve bölgedeki jeopolitik dengeler üzerindeki etkisini sorguluyor. Öte yandan, Trump’ın açıklamaları destekçileri arasında olumlu karşılanıyor ve onun barış arayışını vurgulayan bir lider olarak görülmesine neden oluyor.

Trump’ın Putin’le olası bir görüşmesi ve Ukrayna’daki savaşın geleceği, hem ABD iç siyasetinde hem de uluslararası arenada dikkatle takip edilecek bir konu olmaya devam ediyor.