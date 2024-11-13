Seçilmiş ABD Başkanı Trump Savunma Bakanlığı için Pete Hegseth'i aday gösterdi

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, gelecek dört yıl ülkeyi birlkte yöneteceği isimleri belirlemeyi sürdürüyor.



Trump, İş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yöneteceğini açıkladı.

Trump kendisine ait 'Truth Social' adlı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Savunma Bakanlığı'na ise eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Pete Hegseth kimdir?

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Pete Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı.

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği sürpriz bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.

İç Güvenlik Bakanlığı'na Kristi Noem

Öte yandan Trump, İç Güvenlik Bakanlığı'na South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.