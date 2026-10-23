Seçim öncesi Trump'tan Omar'a yeni suçlama: Kongreden istifasını istedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın gerçek adının "Ilhan Nur Said Elmi" olduğunu ileri sürerek Kongreden istifa etmesini istedi.

Trump'ın açıklaması, 3 Kasım seçimleri öncesinde yönetim ile Omar arasında süren tartışmalara yeni bir başlık ekledi.

Yemin töreninde kullandığı isim üzerinden suçladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Omar'ı 2018'de Kongreye seçilmesinin ardından ettiği yeminde "sahte" isim kullanmakla suçladı. Trump, "Sanırım Kongreden derhal istifa etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, daha önce de göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddiaları üzerinden Omar'ın "hapse girebileceğini" söylemişti.

Soruşturma kapsamında evinde arama yapılmıştı

Omar hakkındaki resmi belgelerde yanlış beyan ve evrakta usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, ekim ayı başında federal ajanlar evinde arama yaparak bazı kişisel eşyalarına el koymuştu.

Soruşturmada, Omar'ın 2000 yılında ABD vatandaşlığına kabul edilirken yaşı konusunda yanlış beyanda bulunduğu ileri sürülüyor.

Omar suçlamaları reddediyor

2019'da ABD Temsilciler Meclisine girerek ülkenin ilk Somali asıllı Amerikalı milletvekili olan Omar ise herhangi bir suç işlediğini kesin bir dille reddediyor.

Omar, ABD'ye 1995'te, 12 yaşındayken geldiğini ve 17 yaşında vatandaşlığa kabul edildiğini belirtiyor.